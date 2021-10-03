Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın neden kırmızı kart gördü?

Sivasspor’u sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Yardımcı Antrenör Murat Şahin, karşılaşmanın ardından konuştu. 3 puanın çok önemli olduğunu ifade eden Şahin, Sergen Yalçın’ın topa vurduğu için oyundan atıldığını söyledi. Murat Şahin, sakatlıkları bulunan Pjanic, Ghezzal, Larin ve Atiba’nın da milli takımlara gitmeyeceğini belirtti.