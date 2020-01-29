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29.01.2020

Beşiktaş Sergen Yalçın'ı bu video ile duyurdu |Video

Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın ile anlaşan Beşiktaş, eski futbolcusu ve yeni teknik direktörünü resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandığı video ile duyurdu Siyah beyazlı kulüp "Hoş Geldin Sergen Yalçın #ÇünküSen DÜNDEN YARINA" notuyla paylaştığı video kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırdı. Öte yandan Beşiktaş yarın (30 Ocak Perşembe) saat 19.03'de yeni teknik direktörü için Vodafone Stadyumunda taraftarlara açık imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın ile anlaşan Beşiktaş, eski futbolcusu ve yeni teknik direktörünü resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandığı video ile duyurdu Siyah beyazlı kulüp "Hoş Geldin Sergen Yalçın #ÇünküSen DÜNDEN YARINA" notuyla paylaştığı video kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırdı. Öte yandan Beşiktaş yarın (30 Ocak Perşembe) saat 19.03'de yeni teknik direktörü için Vodafone Stadyumunda taraftarlara açık imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

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