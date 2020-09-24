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Beşiktaş Rio Ave maçı CANLI anlatım İZLE | Maç şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak? İşte yanıtı

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Giriş: 24.09.2020 20:02
Güncelleme:24.09.2020 20:03
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 224. mücadelesine çıkacak. Peki Beşiktaş Rio Ave maçı şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak? İşte çok merak edilen sorunun yanıtı haberimizde... Öte yandan taraftarlar saat 20'de başlayacak maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde anbean izleyebilecekler.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 224. mücadelesine çıkacak. Peki Beşiktaş Rio Ave maçı şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak? İşte çok merak edilen sorunun yanıtı haberimizde...

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI CANLI ANLATIM

Öte yandan taraftarlar saat 20'de başlayacak maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde anbean izleyebilecekler.

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven

Beşiktaş yedekler: Ersin, Vida, Kartal, Mensah, Hasic, Gökhan Töre, Larin

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Augusto, Piazon, Geraldes, Carlos, Moreira

Avrupa kupaları ön elemeleri tarihinde iç saha mağlubiyeti almadan en fazla maça çıkan takım Beşiktaş.

Çıktığı son Avrupa kupası ön eleme maçında PAOK'a mağlup olan Beşiktaş, daha önceki 16 ön eleme turunun sadece birinde rakibine elenmişti. Deplasmanda oynadığı sekiz Avrupa kupası maçının sadece ikisini kazanabilen Rio Ave, bu galibiyetleri ilk ve son karşılaşmalarda aldı.

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI ŞİFRESİZ

Beşiktaş Rio Ave maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart 20. kanaldan ayrıca Misli.com'dan da şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 224. mücadelesine çıkacak.

Beşiktaş Rio Ave maçı CANLI anlatım
Beşiktaş Rio Ave maçı CANLI anlatım
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