Beşiktaş, Hoffenheim maçı hazırlıklarını tamamladı! Son antrenmanda 3 eksik
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı TSG Hoffenheim maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanda karşılaşmanın taktiği üzerinde duruldu. Sakatlıkları bulunan Vaclav Cerny ve Milot Rashica ile mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gören Dusan Vlahovic idmana katılmadı. Vlahovic'in tedavisinin ardından takımla birlikte Almanya'ya gideceği belirtildi.