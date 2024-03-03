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Beşiktaş - Galatasaray maçı ilk 11’leri…

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Giriş: 03.03.2024 18:14
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'a konuk olacak. Zirve yarışını etkileyen dev derbide Halil Umut Meler düdük çalacak. Kritik karşılaşma öncesi Fernando Santos ve Okan Buruk ilk 11 kararını verdi.
Beşiktaş - Galatasaray maçı ilk 11’leri…
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