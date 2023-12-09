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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Derbi nerede oynanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2023 14:26
Dev derbiye artık sayılı saatler kaldı. Beşiktaş evinde saat 19:00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ayrıntıları A Spor spikeri Ömer Saraç canlı yayında aktardı.
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