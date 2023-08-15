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Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü Gedson Fernandes'in golüyle mağlup etti

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Giriş: 15.08.2023 09:37
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. Aboubakar'ın penaltı kaçırdığı maçta Gedson Fernandes sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.
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