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Beşiktaş divan kurulunda olay! Tevfik Yamantürk eski başkan Hasan Arat’a yumruk attı

Beşiktaş divan kurulunda olay! Tevfik Yamantürk eski başkan Hasan Arat'a yumruk attı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 16:33
Beşiktaş olağan divan kurulunda eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yumruklu saldırıya uğradı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Arat'a yumruk attı. Arat saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Beni kovalayacakmış, senin boyun yetmez beni kovalamaya. Korumalarıyla bana saldırtmayı maharet biliyor. Bunlar hukuk önünde cezasını görecek." diye konuştu.
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Beşiktaş divan kurulunda olay! Tevfik Yamantürk eski başkan Hasan Arat’a yumruk attı
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