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Beşiktaş Başkanı Çebi’den şampiyonluk açıklaması: Bu bir başlangıç

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Giriş: 15.05.2021 23:56
Güncelleme:15.05.2021 23:58
Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek aynı puana sahip olan Galatasaray'ın averajla önünde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk sevincini aktaran Çebi, taraftarlara, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ederek "Konuşacak halim yok. Çok mutluyum. Çok zor bir sezondu. Allah yardım etti. Bu bir başlangıç. Yola devam, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

"Bu bir başlangıç, yola devam edeceğiz"

Şampiyonluk coşkusunu yaşadıklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Zor bir sezondu. Pandemi vardı, kupa vardı, 40 maç vardı. Öncelikle Allah yardım etti. Oyuncuların mücadelesiyle, Sergen Hoca ile, teknik kadro ile, çalışanlarımızla şampiyonluğu hak ettik. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Konuşacak halim yok. Çok mutluyum. Çok zor bir sezondu. Allah yardım etti. Bu bir başlangıç. Yola devam, devam edeceğiz." dedi.

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