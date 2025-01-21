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Beşiktaş, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını tamamlad

Beşiktaş, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını tamamlad

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 18:41
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında yarın evinde İspanya ekibi Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunner Solskjaer yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basın kapalı bölümünde ise Athletic Bilbao maçının taktiği üzerinde duruldu.
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Beşiktaş, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını tamamlad
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