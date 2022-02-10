Beşiktaş: 3 - Göztepe: 1 PENALTILAR İZLE | Kara Kartal ZTK'da çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Göztepe'yi normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta penaltılarla 3-1 mağlup etti. Ersin Destanoğlu'nun iki penaltı kurtardığı karşılaşmanın nefes kesen seri penaltı atışlarını haberimizde bulabilirsiniz. Beşiktaş - Göztepe ZTK maçı penaltıları izle...