11 Şubat 2022, Cuma
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Beşiktaş: 3 - Göztepe: 1 PENALTILAR İZLE | Kara Kartal ZTK'da çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Göztepe'yi normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta penaltılarla 3-1 mağlup etti. Ersin Destanoğlu'nun iki penaltı kurtardığı karşılaşmanın nefes kesen seri penaltı atışlarını haberimizde bulabilirsiniz. Beşiktaş - Göztepe ZTK maçı penaltıları izle...