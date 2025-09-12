13 Eylül 2025, Cumartesi

Başkent tek yürek! 12 Dev Adam Ankara'yı salladı

ahaber.com.tr
12.09.2025 23:48
EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın mücadelesi, Ankara’da dev ekrandan izlendi. Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı önünde kurulan ekranda yüzlerce vatandaş milli heyecana ortak oldu. Alanı dolduran başkentliler, tezahüratlar ve Türk bayraklarıyla millilere destek verdi. Maç sonunda coşku zirveye çıkarken, Ankaralılar “Şampiyonluk bizim olacak” diyerek finalde Almanya’ya meydan okudu.
