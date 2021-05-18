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Başkan Erdoğan’dan Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş kupada da zafere ulaştı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport-TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine götürdü. Başkan Erdoğan, Twitter üzerinde yayınladığı mesaj ile Beşiktaş'ı tebrik etti.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum.