03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! Arda Güler'e asistlerine övgü: Adeta Merih'e al da at dedin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, millilerimizin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından telefonla oyuncularımızı tebrik etti. Başkan Erdoğan Arda Güler'in Merih Demiral'a yaptığı iki asiste ilişkin "İki korner de muhteşemdi. Adeta Merih'e al da at dedin." ifadelerini kullandı. Barış Alper Yılmaz ile de konuşan Başkan Erdoğan "Hemşehrim olarak senden ayrıca gol bekledim." dedi. İşte detaylar....