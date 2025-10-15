15 Ekim 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan’dan A Milli Takıma tebrik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 01:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 4-1 yenmesinin ardından soyunma odasına inerek teknik heyeti ve oyuncuları tebrik etti.
