Başkan Erdoğan: Filenin Sultanları bize büyük gurur yaşattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Filenin Sultanları bize büyük gurur yaşattı." diyen Başkan Erdoğan, boksta Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin finale çıkmasının çok anlamlı olduğunu, altın madalyayı getirmeleri halinde Türkiye'nin klasmanda iyi bir yere geleceğini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran milli okçu Mete Gazoz ile yaptığı telefon konuşması hatırlatılan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mete'ninki şu yönüyle bizi çok duygulandırdı. Biz bir tarihi akışın içerisinde geliyoruz, Osmanlı. yüz yıl şöyle geriye gittiğiniz zaman, Osmanlının bütün o savaşlarında tabii yay ve ok çok anlamlı. Mete bununla dünyada 1 numara oldu. Bu, tabii bizi ciddi manada hakikaten duygulandırdı. Bu başarısının devamını özellikle temenni ediyorum. Şuraya baksana 10 çekiyor. Çok da sempatik. Öyle de özelliği var maşallah. Allah annesine babasına bağışlasın."

Oğlu Bilal Erdoğan'ın da okçuluk alanında çok gayreti ve emeği bulunduğunu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı olduğunu belirten Erdoğan, "Kendisine (Mete) ayrı muhabbeti onun da var. Ailece bu bizi çok mutlu etti. Mete'yi gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum. Bir Mete değil, inşallah birçok Meteler olsun. Bu altınların sayısı daha da artsın." dedi.

Erdoğan, boksta Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin finale çıkmasının çok anlamlı olduğunu, altın madalyayı getirmeleri halinde Türkiye'nin klasmanda iyi bir yere geleceğini söyledi.

Güreşte beklentinin daha farklı olduğunu ve üzüntü yaşandığını dile getiren Erdoğan, cimnastikte de beklentinin dışında gelişme olduğunu, gelecek süreçte bunun aşılması temennisinde bulundu.

Cimnastikte istenilen ve beklenilen neticelerin alınamadığını ifade eden Erdoğan, sadece Ferhat Arıcan'ın bronz madalya aldığını anımsattı.

Erdoğan, "Filenin Sultanları bize büyük gurur yaşattı. Ancak son anda bitirdik, düşürdük, öyle bir nokta oldu. Biraz da Güney Kore'yi acaba diyorum küçümsedik mi? Ne oldu? Çünkü öndeydik, başa baş oldu falan. Son anda elimizden kapıp götürdüler ama yine de Filenin Sultanları gerçekten sultanlık yaptılar. Başardılar. İnanıyorum ki bundan sonra başta hoca da olmak üzere, bu hocayı inşallah bırakmayacağız, damat da olduğu için herhalde kızımızı bırakıp bir yerlere gitmez." diye konuştu.