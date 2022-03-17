17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Barcelona Teknik Direktörü Xavi Galatasaray maçı öncesi konuştu: Çok zor bir atmosfer olacak ilk maçtan daha agresif olacaklar

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Galatasaray maçı öncesi konuştu: Çok zor bir atmosfer olacak ilk maçtan daha agresif olacaklar

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2022 09:52
Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında karşılaşacak olan İspanyol temsilcisi Barcelona'da teknik direktör Xavi maç öncesi açıklamalarda bulundu. Xavi, Galatasaray'ın Avrupa'daki her takımla rekabet edebilecek bir seviyede olduğunu söylerken "Çok zor bir atmosfer olacak. Şartlar farklı. Hatta ilk maçtan daha agresif olacaklardır. Bunun bilincindeyiz" dedi.
Xavi: Çok zor bir atmosfer olacak
Xavi: Çok zor bir atmosfer olacak
Galatasaray, Barcelona maçına hazır!
Galatasaray, Barcelona maçına hazır!
Beşiktaş’tan flaş hamle! Görüşmeler başladı
Beşiktaş'tan flaş hamle! Görüşmeler başladı
Uğurcan Çakır İngiltere’ye mi transfer oluyor?
Uğurcan Çakır İngiltere'ye mi transfer oluyor?
Talisca adım adım Beşiktaş’a...
Talisca adım adım Beşiktaş'a...
Zirvenin uzağında derbi heyecanı
Zirvenin uzağında derbi heyecanı
Milli güreşçilerden tarihi başarı
Milli güreşçilerden tarihi başarı
Süper Lig maçına kar engeli
Süper Lig maçına kar engeli
Galatasaray’dan Barça’ya mesaj var: Ateş gibi olacak
Galatasaray’dan Barça’ya mesaj var: Ateş gibi olacak
Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Nihat Kırmızı: Beşiktaş Maçına Hazırlanmamız Çok Zorlaştı
Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Nihat Kırmızı: "Beşiktaş Maçına Hazırlanmamız Çok Zorlaştı"
Mehmet Emin Uluç: ’’Sayın Başkan Göreve Geldiğinden Beri Aynı Şeyleri Yaşıyoruz’’ / Spor Ajansı
Mehmet Emin Uluç: ''Sayın Başkan Göreve Geldiğinden Beri Aynı Şeyleri Yaşıyoruz'' / Spor Ajansı
Savaş Çorlu: Beşiktaş Herhangi Bir Ertelemeyi Kabul Etmeyecek / Spor Ajansı / 11.03.2022
Savaş Çorlu: "Beşiktaş Herhangi Bir Ertelemeyi Kabul Etmeyecek" / Spor Ajansı / 11.03.2022
Daha Fazla Video Göster