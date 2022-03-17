17 Mart 2022, Perşembe
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Galatasaray maçı öncesi konuştu: Çok zor bir atmosfer olacak ilk maçtan daha agresif olacaklar
Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında karşılaşacak olan İspanyol temsilcisi Barcelona'da teknik direktör Xavi maç öncesi açıklamalarda bulundu. Xavi, Galatasaray'ın Avrupa'daki her takımla rekabet edebilecek bir seviyede olduğunu söylerken "Çok zor bir atmosfer olacak. Şartlar farklı. Hatta ilk maçtan daha agresif olacaklardır. Bunun bilincindeyiz" dedi.