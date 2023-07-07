07 Temmuz 2023, Cuma
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Arda Güler'in Başkan Erdoğan ile samimi sohbeti!
Türk futbolunun yeni cevheri Ada Güler, 5 yıllık süreçte kariyerini zirveye taşıdı. 13 yaşında Gençlerbirliği'nden ayrılıp Fenerbahçe'ye gelen genç futbolcu kendisine verdiği sözleri tuttu ve18 yaşında dünyanın en büyük futbol takımlarından biri olan Real Madrid'e transfer oldu. Arda Güler'in Başkan Erdoğan ile samimi sohbeti tekrar gündeme geldi. İşte Arda Güler'in hikayesi ve o sohbet...