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Arda Güler'in Başkan Erdoğan ile samimi sohbeti!

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Giriş: 07.07.2023 10:13
Türk futbolunun yeni cevheri Ada Güler, 5 yıllık süreçte kariyerini zirveye taşıdı. 13 yaşında Gençlerbirliği'nden ayrılıp Fenerbahçe'ye gelen genç futbolcu kendisine verdiği sözleri tuttu ve18 yaşında dünyanın en büyük futbol takımlarından biri olan Real Madrid'e transfer oldu. Arda Güler'in Başkan Erdoğan ile samimi sohbeti tekrar gündeme geldi. İşte Arda Güler'in hikayesi ve o sohbet...
Arda Gülerin Başkan Erdoğan ile samimi sohbeti! ARDA GÜLER'İN BAŞKAN ERDOĞAN İLE SAMİMİ SOHBETİ!

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Arda Güler’in Başkan Erdoğan ile samimi sohbeti!
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