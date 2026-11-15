İran Trump'a İHA'larla suikast mı planlıyor? Mossad'dan CIA'e kritik istihbarat

İsrail basını, Mossad'ın CIA ile paylaştığı istihbaratta İran'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetimindeki kilit isimlere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı planladığının öne sürüldüğünü yazdı. İddiaya göre ABD'de alarm seviyesi yükseltilirken Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent güvenli tesislere ve askeri üslere yerleştirildi. Trump için ise özel anti-İHA sistemlerinin devreye alındığı iddia edildi. Washington'daki gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.