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Antrenmanda tartışılan görüntü! Yeleği aldı, başkasına verdi | Arda'dan Montella'ya destek

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 20:34
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Portekiz’e yenilince Türkiye’nin tadı kaçtı. Çekya maçı hazırlıkları devam ederken işin içine bir de "Arda Güler" kavgası girdi. Milli takım antrenmanında çekilen bir görüntü üzerinden bazı ünlü sanatçılar, İtalyan antrenör Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu. Üslup bazı mesajlarda hakarete bile vardı. Çekya maçına 2 gün kala yaşanan "zamansız linç" üzerine futbol federasyonu ve arda güler de açıklama yapmak zorunda kaldı.
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Antrenmanda tartışılan görüntü!
Antrenmanda tartışılan görüntü!
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