Antalyaspor’dan Luiz Adriano sürprizi!.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport Tav Antalyaspor, Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı. Son olarak ülkesinin takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Luiz Adriano, bu sezon oynadığı 37 maçta 5 gol atarken 5 de asist yaptı..