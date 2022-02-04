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Antalyaspor'dan Luiz Adriano sürprizi!.

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Giriş: 04.02.2022 15:22
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport Tav Antalyaspor, Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı. Son olarak ülkesinin takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Luiz Adriano, bu sezon oynadığı 37 maçta 5 gol atarken 5 de asist yaptı..
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