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08.12.2019

Antalyaspor 1-3 Trabzonspor (ÖZET kadrolar, gol bilgileri ve tüm istatistikler...).

Süper Lig'de zore günler yaşayan ve oynadığı son 5 resmi maçta 4 mağlubiyet alan Antalyaspor evinde Trabzonspor'un ağırlıyor. Saat 16.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Öte yandan taraftarlar ANTALYASPOR TRABZONSPOR maçının CANLI anlatımını, kadroları, oyuncu değişiklikleri, gol bilgileri ve maçın ÖZET anlatımı ile tüm istatistik bilgilerine ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan ulaşabilirler.

Süper Lig'de zore günler yaşayan ve oynadığı son 5 resmi maçta 4 mağlubiyet alan Antalyaspor evinde Trabzonspor'un ağırlıyor.

Saat 16.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Öte yandan taraftarlar ANTALYASPOR TRABZONSPOR maçının CANLI anlatımını, kadroları, oyuncu değişiklikleri, gol bilgileri ve maçın ÖZET anlatımı ile tüm istatistik bilgilerine ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan ulaşabilirler.

*Son 5 resmi maçında 4 mağlubiyet alan Antalyaspor evinde Trabzonspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip ilk yarında kalesinde gördüğü 3 golle rakibine mağlup oldu. Antalyaspor 1-3 Trabzonspor maçıyla ilgili tüm istatistik bilgiler ve maçın ÖZET anlatımıyla ilgili tüm detaylara aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz..

ANTALYASPOR TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 47. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecekler. Söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililerin 28, Antalyaspor'un ise 8 galibiyeti var. 11 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibinin attığı 84 gol karşılık, kırmızı beyazlılar ise 44 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 1 YENİLGİ ALDI

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 1 kez yenildi. Trabzonspor, dış sahada oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Karadeniz ekibi Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarından 1-1, Başakşehir ile de 2-2 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve MKE Ankaragücü 3-0 mağlup etti. Sivasspor'a ise 2-1 mağlup olmuştu.

Trabzonspor'dan eğlenceli antrenmanBordo-mavililer, Süper Lig'in 14. haftasında Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına yaptığı neşeli antrenmanla devam etti.

Sezon başından beri sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle kadro derinliğini kaybeden ve büyük bir sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, bazı isimlerin sakatlıktan dönmesiyle birlikte Teknik Direktör Ünal Karaman'ın da eli güçleniyor. Abdulkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Filip Novak dışında sakat oyuncusu bulunmayan bordo-mavililerde Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 11'de sahada olan Calep Ekuban ve Daniel Sturrıdge gibi önemli isimlerin kadroda olması deneyimli teknik adamını ileri uçta elini güçlendirdi.

CEZALI SOSA'NIN YERİNE ABDULKADİR PARMAK

Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta gördüğü sarı kart sonrası cezalı durama düşen Jose Sosa, Antalyaspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Ünal Karaman, bu oyuncunun yerine Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ile iki maçlık cezası biten Abdulkadir Parmak'a formayı vermesi bekleniyor.

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