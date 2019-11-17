17 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.11.2019

Andorra Türkiye maçı CANLI anlatım İZLE

Türkiye EURO 2020 grup elemeleri son maçında Andorra'ya konuk oluyor. A Milliler kendi evinde İzlanda berabere kalarak bitime son hafta kala EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. Grupta Fransa'nın ardında 2. sırada bulanan Şenol Güneş'in öğrencileri bu akşam Andorra karşısında grup liderliği için maça çıkacak. Fransa, Arnavutluk karşısında puan kaybeder ve Türkiye kazanırsa grubun lideri olarak EURO 2020'ye katılacak. Andorra Türkiye maçı bu akşam saat 22.45'ye başlayacak ve müsabaka TRT 1 ekranında naklen yayınlanacak. Taraftarlar ANDORRA TÜRKİYE maçının CANLI anlatımını, kadro bilgilerini, oyuncu değişikliklerini ÖZET anlatımını ve maça dair tüm istatistik bilgilerine ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden erişebilirsiniz. Öte yandan maçla ilgili son dakika gelişmelerini Andorra'dan A Spor muhabiri Hakan Gündoğan aktardı.

Türkiye EURO 2020 grup elemeleri son maçında Andorra'ya konuk oluyor.

A Milliler kendi evinde İzlanda berabere kalarak bitime son hafta kala EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. Grupta Fransa'nın ardında 2. sırada bulanan Şenol Güneş'in öğrencileri bu akşam Andorra karşısında grup liderliği için maça çıkacak. Fransa, Arnavutluk karşısında puan kaybeder ve Türkiye kazanırsa grubun lideri olarak EURO 2020'ye katılacak. Andorra Türkiye maçı bu akşam saat 22.45'ye başlayacak ve müsabaka TRT 1 ekranında naklen yayınlanacak.

Taraftarlar ANDORRA TÜRKİYE maçının CANLI anlatımını, kadro bilgilerini, oyuncu değişikliklerini ÖZET anlatımını ve maça dair tüm istatistik bilgilerine ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI CANLI ANLATIM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Andorra Türkiye |CANLI
Andorra Türkiye |CANLI
Liseler arası maçta silahlar konuştu
Liseler arası maçta silahlar konuştu
Canlı yayında açıkladı! Falcao ne zaman sahalara dönecek?
Canlı yayında açıkladı! Falcao ne zaman sahalara dönecek?
Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış
Merih Demiral'dan EURO 2020'ye götüren kurtarış
Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek
Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek
Türkiye 0-0 İzlanda maç sonucu
Türkiye 0-0 İzlanda maç sonucu
GS TV yayınında akılalmaz hata!
GS TV yayınında akılalmaz hata!
Antalyaspor'da Igor Tudor sesleri
Antalyaspor'da Igor Tudor sesleri
Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni hali
Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni hali
Kostas Sloukas'tan skandal hareket
Kostas Sloukas'tan skandal hareket
Kartal evinde tek golle 3 puanı aldı
Kartal evinde tek golle 3 puanı aldı
Trabzonspor 1-0 Alanyaspor | ÖZET
Trabzonspor 1-0 Alanyaspor | ÖZET
Daha Fazla Video Göster