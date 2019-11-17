Andorra Türkiye maçı CANLI anlatım İZLE

Türkiye EURO 2020 grup elemeleri son maçında Andorra'ya konuk oluyor. A Milliler kendi evinde İzlanda berabere kalarak bitime son hafta kala EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. Grupta Fransa'nın ardında 2. sırada bulanan Şenol Güneş'in öğrencileri bu akşam Andorra karşısında grup liderliği için maça çıkacak. Fransa, Arnavutluk karşısında puan kaybeder ve Türkiye kazanırsa grubun lideri olarak EURO 2020'ye katılacak. Andorra Türkiye maçı bu akşam saat 22.45'ye başlayacak ve müsabaka TRT 1 ekranında naklen yayınlanacak. Taraftarlar ANDORRA TÜRKİYE maçının CANLI anlatımını, kadro bilgilerini, oyuncu değişikliklerini ÖZET anlatımını ve maça dair tüm istatistik bilgilerine ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden erişebilirsiniz. Öte yandan maçla ilgili son dakika gelişmelerini Andorra'dan A Spor muhabiri Hakan Gündoğan aktardı.

Türkiye EURO 2020 grup elemeleri son maçında Andorra'ya konuk oluyor.

A Milliler kendi evinde İzlanda berabere kalarak bitime son hafta kala EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. Grupta Fransa'nın ardında 2. sırada bulanan Şenol Güneş'in öğrencileri bu akşam Andorra karşısında grup liderliği için maça çıkacak. Fransa, Arnavutluk karşısında puan kaybeder ve Türkiye kazanırsa grubun lideri olarak EURO 2020'ye katılacak. Andorra Türkiye maçı bu akşam saat 22.45'ye başlayacak ve müsabaka TRT 1 ekranında naklen yayınlanacak.

Taraftarlar ANDORRA TÜRKİYE maçının CANLI anlatımını, kadro bilgilerini, oyuncu değişikliklerini ÖZET anlatımını ve maça dair tüm istatistik bilgilerine ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI CANLI ANLATIM