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Almanya'da hedef çeyrek final! Türkiye ve Avusturya bu akşam saat 22.00'de kozlarını paylaşacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 18:49
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükselen Türkiye bu akşam kader maçına çıkıyor. A Milli Takım Çeyrek Final maçında saat 22.00'de Avusturya ile karşılaşacak. Almanya'dan gelişmeleri A Spor spikeri Deniz Satar aktardı.
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