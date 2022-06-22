22 Haziran 2022, Çarşamba
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Abdülkerim Bardakçı transferinde mutlu son! Fenerbahçe Konyaspor ile anlaştı
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Fenerbahçe Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Konyaspor'a nakit olarak 2,6 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.