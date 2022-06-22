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Abdülkerim Bardakçı transferinde mutlu son! Fenerbahçe Konyaspor ile anlaştı

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Giriş: 22.06.2022 09:09
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Fenerbahçe Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Konyaspor'a nakit olarak 2,6 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.
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