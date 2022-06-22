Abdülkerim Bardakçı transferinde mutlu son! Fenerbahçe Konyaspor ile anlaştı

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Fenerbahçe Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Konyaspor'a nakit olarak 2,6 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.