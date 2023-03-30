A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor!

Türkiye Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a ilk yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. Oynattığı futbolla uzun süredir eleştirilerin odağı haline gelen Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı gündem olurken, yerine gelecek isim duyanları şaşkına çevirdi.