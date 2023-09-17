17 Eylül 2023, Pazar
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A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi! Yeni hoca kim olacak?
Son dakika haberi... Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile Eskişehir'de berabere kalınmasının ardından özel maçta Japonya'ya mağlup olması sonrası Alman teknik adam Stefan Kuntz'un görevine son verildi. A Spor Yorumcusu Haldun Domaç, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.