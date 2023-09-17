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A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi! Yeni hoca kim olacak?

A Haber
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Giriş: 17.09.2023 16:22
Son dakika haberi... Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile Eskişehir'de berabere kalınmasının ardından özel maçta Japonya'ya mağlup olması sonrası Alman teknik adam Stefan Kuntz'un görevine son verildi. A Spor Yorumcusu Haldun Domaç, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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