A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan Litvanya maçı öncesi önemli açıklamalar

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi Grup 1'de Türkiye'nin Litvanya ile oynayacağı mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Litvanya maçı hakkında konuşan Kuntz, "Oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11'de bazı değişiklikler olacaktır" dedi.