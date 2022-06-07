07 Haziran 2022, Salı
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan Litvanya maçı öncesi önemli açıklamalar
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi Grup 1'de Türkiye'nin Litvanya ile oynayacağı mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Litvanya maçı hakkında konuşan Kuntz, "Oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11'de bazı değişiklikler olacaktır" dedi.