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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan Litvanya maçı öncesi önemli açıklamalar

DHA
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Giriş: 07.06.2022 09:49
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi Grup 1'de Türkiye'nin Litvanya ile oynayacağı mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Litvanya maçı hakkında konuşan Kuntz, "Oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11'de bazı değişiklikler olacaktır" dedi.
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