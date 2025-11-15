A Milli Futbol Takımı, meşaleler eşliğinde stada girdi

15 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 18:58
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. haftasında Bulgaristan ile oynayacağı maç için Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'na geldi. Taraftarlar, adeta bir görsel şölen oluşturarak ay-yıldızlı kafileyi meşale ve tezahüratlarla karşılarken, milliler stada coşkulu bir şekilde giriş yaptı.
