Bir şair düşünün bir vatan sevdalısı ömrünü "Hak" mücadelesine adamış biri. Hakk'ı tutup kaldırmış boynunu bükmemiş biri. Bir vatan evladı düşünün neredeyse asırlık yaşta. Hakk'la yanmış yandıkça mum gibi damla damla gözyaşı dökmüş. Vefatının 12. yıldönümünde bilge şair Bahtiyar Vahapzade'nin öyküsü geliyor ekranlarınıza.

"Mumun yanışı yaşamın alametidir" diyen bir şair düşünün. "İnsan mumdur" diyen biri. "Duya duya eriye eriye yana yana yaşar insan" diyen bir şairi. "Uzun ömürlü olmak insan olarak yaşamak demek değildir" diyen bir şairi.

"Bir şair düşünün" ömrü vatan olsun. Bir şair düşünün ömrü hilâl olsun - yıldız olsun. Ömrü Azerbaycan olsun. ömrü Türkiye olsun. Bir şair düşünün. İsmi Bahtiyar, soyismi Vahapzade olsun.

16 ağustos 1925'te Azerbaycan'ın Şeki kentinde doğdu Bahtiyar Vahpzade. Tam da o eşsiz dizelerinde anlattığı gibi, bir ananın iki oğluna önce Azerbaycan'a sonra kan kardeşi Türkiye'ye adadı ömrünü.

Hilali yıldızından hiç ayırmadı. Bir ananın iki oğlu - bir amelin iki kolu derken dizelerde bırakmadı sözlerini defalarca anlattı Türkün kardeşliğini. Kalemi yettiğince anlattı bunu. En temiz Türkçesiyle. En samimi kelimeleriyle. Tam da bugüne - bu günlere ışık tutarcasına…