Üstad Sezai Karakoç’un vefatının 4. yılı... Şiirleri yetim kaldı | PORTRE

Kelimelerle anlatılamaz bir ömür... Mısralara, dizelere, şiire hakim bir isim... Bundan 4 yıl önce hayatını kaybeden Üstad Sezai Karakoç'u rahmet ve saygıyla anıyoruz. İşte portresi…

Onu anlatmak çok zor... Ömrünü, her ömür sahibi gibi o da elbette kendi bilir... Çektiklerini, yaşadıklarını, duygularını sadece kendi bilir. Her yaşayan gibi elbette...

Zaten bu yüzden zor onu anlatabilmek. Hele ki anlatılan, şiirin uç beyiyse... Betondan bir tevazu direği ve bir beyefendiyse... Onu anlatabilmek başlı başına zor. Çok zor...

Kelimelerle geçmiş bir ömrü kelimelere sığdırmak ne denli zorsa işte o kadar zor...