İmam hatiplerin kurucusu: Celal Hoca! İlme adanmış ömür
İmam hatiplerin kurucusu: Celal Hoca! İlme adanmış ömür

İmam hatiplerin kurucusu: Celal Hoca! İlme adanmış ömür

Giriş: 21.11.2025 16:14
Mahmut Celalettin Ökten; hayatını ilme adamış ömrü boyunca imam hatip okullarının açılması için mücadele etmiş bir isim. O, herkesin geriye çekildiği ve baskıların arttığı dönemde kurulmasını sağladığı Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi, İstanbul İmam Hatip'in ilk müdürü. Bugün onun aramızdan ayrılışının 64. Yılı. İşte Celalettin Ökten'den Celal Hoca'ya uzanan bir yolculuğun hikayesi...
