Adnan Menderes’in idamının 64. yıl dönümü | PORTRE

"Yeter söz milletindir!" diye yola çıktığında tarih 1950'ydi. Onun 10 yıllık iktidarı boyunca Türkiye, o güne dek görmediği bir başarı yakalamıştı. Ama o günün Türkiye'sinde de birileri bu gidişattan rahatsız oldu ve 27 Mayıs 1960'ta o korkunç askeri darbe geldi. Başbakan Adnan Menderes milletin adamıydı ve o yüzden darbeden 16 ay sonra, yanı 17 Eylül 1961'de darbeciler tarafından idam edilerek milletinden kopartıldı. İdam edilişinin 64. yıl dönümünde Menderes'i rahmetle yad ediyoruz. Peki, darbeye giden süreçte neler yaşandı? Detaylar Adnan Menderes portremizde...
