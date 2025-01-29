29 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Memleket Meselesi Videoları Türk havacılığı nasıl engellenmek istendi?
Türk havacılığı nasıl engellenmek istendi?

Türk havacılığı nasıl engellenmek istendi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2025 00:24
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 28 Ocak tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Yerli- milli savunma ağı nasıl işliyor? “Türkler yapamaz” algısı nasıl kırıldı? Türk havacılığı nasıl engellenmek istendi? 5. Nesil savaş uçağı projeleri neler? “Hava üstünlüğü” neden kritik önemde?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk havacılığı nasıl engellenmek istendi?
Türk havacılığı nasıl engellenmek istendi?
Türk havacılığı nasıl engellenmek istendi?
Bolu’daki yangın faciası!
Bolu'daki yangın faciası!
İsrail Atina’ya savaş çıkarın mı diyor?
İsrail Atina’ya “savaş çıkarın” mı diyor?
Enflasyon düşüyor, fiyatı kim yükseltiyor?
Enflasyon düşüyor, fiyatı kim yükseltiyor?
2025’te Lübnan-Suriye hattında ne değişir?
2025'te Lübnan-Suriye hattında ne değişir?
Fırat’ın doğusunda YPG’yi bekleyen plan ne?
Fırat'ın doğusunda YPG'yi bekleyen plan ne?
Asgari ücret: Kim, ne talep ediyor?
Asgari ücret: Kim, ne talep ediyor?
YPG/PKK Suriye’de kendisini feshedecek mi?
YPG/PKK Suriye'de kendisini feshedecek mi?
Esad’ın cezaevinde kalan iş insanı neler söyledi?
Esad'ın cezaevinde kalan iş insanı neler söyledi?
Suriye kaynıyor! Ateş hattında ne oluyor?
Suriye kaynıyor! Ateş hattında ne oluyor?
İmralı- DEM görüşmesi olur mu?
İmralı- DEM görüşmesi olur mu?
Trump gelmeden yeni savaş mı?
Trump gelmeden yeni savaş mı?
Daha Fazla Video Göster