A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 28 Ocak tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Yerli- milli savunma ağı nasıl işliyor? “Türkler yapamaz” algısı nasıl kırıldı? Türk havacılığı nasıl engellenmek istendi? 5. Nesil savaş uçağı projeleri neler? “Hava üstünlüğü” neden kritik önemde?” sorularına yanıt arandı.

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