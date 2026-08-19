Kuriş dosyası: Denizolgun öldü mü, öldürüldü mü?

A Haber ekranlarında 18 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programında, "YENİ Partililer arasında bıçaklı kavga, Denizolgun suikasta kurban mı gitti?, Muhittin Böcek'ten İmamoğlu itirafı, Kuriş dosyası: Denizolgun öldü mü, öldürüldü mü?, Böcek: İmamoğlu 15 milyon euro istedi, Netanyahu seçim öncesi savaş mı istiyor?, İsrail Türkiye'ye 70 km mesafedeki üssü vurdu, İsrailli istihbaratçı: Şam enkaz yığını olacak, İngiliz medyasından iddia: Rusya NATO'yu vuracak, ABD basını WSJ: Rusya Varşova'yı menziline aldı" sorularına yanıt arandı.