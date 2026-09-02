CHP-YENİ Parti'nin "Helal" gerilimi büyüyor
A Haber ekranlarında 1 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programında, "CHP-YENİ Parti'nin "Helal" gerilimi büyüyor, İnce: Parti kurmak turşu kurmaya benzemez, TIR dorsesinde yakalanan Kocabıyık tutuklandı, İran medyası: Hürmüz'de patlamalar yaşanıyor, ABD: Devrim Muhafızları'na saldırılar başladı, İran: ABD üslerini vuruyoruz, Devrim Muhafızları Hürmüz tamamen kapatılacak, İran'dan Ürdün'e üst üste füzeler, Mücteba Hamaney: ABD'ye ağır bir ders vereceğiz, Trump: İran'ı silmeye hazırım" başlıklarına yanıt arandı.