Aşil Kalkanı anlaşmasında kod krizi

A Haber ekranlarında 8 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programında, "Aşil Kalkanı anlaşmasında kod krizi, İsrail: Yunanistan kaynak koda erişemeyecek, İsrail’in silahları Yunanistan’ı vurur mu?, Yunanistan kendi parasıyla rehin mi olacak?, Mekke İttifakı’nı engelleme hamlesi mi?, Türkiye’nin yanı başında kim ne planlıyor?, Türkiye’den savaşa hazırlık hamlesi mi?, Türkiye savunma harcamasını yüzde 229 artırıyor, Lavrov: Avrupa yaralı bir canavar" başlıklarına yanıt arandı.