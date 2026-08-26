Suriye'de yeni dönem: SDG/YPG feshedildi

A Haber ekranlarında 25 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programında, "İBB davasında itirafçı Ertan Yıldız konuştu, Yıldız: 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti, Suriye'de yeni dönem: SDG/YPG feshedildi, Küstah Katz Suriye'den Türkiye'yi hedef aldı, Friedman: İsrail Türkiye ile dalaşmamalı, İsrail/Haaretz: Netanyahu ne yaptığını bilmiyor, Gallant: Türkiye'nin etki gücü genişledi, İsrail seçim için bölgeyi mi yakacak?, İsrailli başhahamdan "Siyonist" safsatası" sorularına yanıt arandı.