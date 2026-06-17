Netanyahu: Trump ile ters düşüyoruz

A Haber ekranlarında 16 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programında, "Trump: Ben olmasam İsrail var olmazdı, İranlılar: ABD zayıftı anlaşmaya gerek yok, Netanyahu: Trump ile ters düşüyoruz, ABD'nin İsrail Büyükelçisi: ABD İsrail'e borçlu, ABD-İsrail kopuşunun başlangıcı mı?, İsrail'de medya: Kushner ve Witkoff bizi sattı, İran'a 200 milyar dolarlık tazminat ödenecek mi?, İran-ABD hattında tam anlaşma olmazsa ne olur?, İran'daki savaş hangi ülkeye taşınacak?" sorularına yanıt arandı.