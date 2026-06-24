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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Netanyahu: ABD'ye bağımlılıktan kurtulmalıyız

A Haber ekranlarında 23 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programında, "Trump: Anlaşma olmazsa gerekeni yaparım, İran'da anlaşma krizi var mı?, Kalibaf: İsviçre'ye gitmemizi istemediler, İran'da kim "anlaşma" kim "savaş" diyor?, Hamaney anlaşmadan rahatsız mı?, Netanyahu: ABD'ye bağımlılıktan kurtulmalıyız, Pentagon'un yeni bütçe talebi neye işaret?, İngiltere'nin yeni umudur Burnham kim?, Ejderha sıcakları Türkiye'ye gelecek mi?" sorularına yanıt arandı.

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