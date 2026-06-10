Türk siyasetinde sıradışı salı: CHP grubu

A Haber ekranlarında 9 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programında, “Türk siyasetinde sıradışı salı: CHP grubu, Kılıççıoğlu: Kirli olanları atacağız, Özel-Kılıçdaroğlu destekçileri birbirine girdi, Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na vesayet tepkisi, CHP'de "çift başlılık" ne kadar sürecek?, Yeşiltaş: Yarın MYK'da ihraçlar görüşülecek, Özel: Bu konuşmayı zafer olarak görmüyorum, Özgür Özel: Hakkımı helal etmiyorum, Yavaş: CHP'liler sağduyulu olmalı, CHP'liler arasında "hain" tartışması, "Hain Kemal"e karşı "hırsız Özgür" sloganı” sorularına yanıt arandı.