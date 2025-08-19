19 Ağustos 2025, Salı
Trump Zelenski'ye "Toprak ver" mi dedi?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 18 Ağustos tarihli yayınında "Trump: Dünya yoruldu, bu savaş bitecek, İste Beyaz Saray'ın masasındaki harita, Zelenski: Barış için üçlü görüşmeye hazırız, Trump-Zelenski görüşmesi sona erdi, Macron: Bu masada herkes barışın yanında, Meloni: Putin de artık diyaloğa açık, Trump'ın mikrofonu açık kaldı: Putin'i ikna ettim, Trump Zelenski'ye "Toprak ver" mi dedi?" başlıkları ele alındı.