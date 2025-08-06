A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 5 Ağustos 2025 tarihli yayınında "Ayasofya'yı kimler kundaklamak istedi?, Hasta görünümlü provokatörler mi devrede?, O zanlının istihbarat bağlantısı var mı?, Ayasofya'da provokasyon: Neden 11 Temmuz?, Terörsüz Türkiye'ye karşı bir mesaj mı?, Ayasofya Camii'ndeki provokasyonun Şifreleri, A'dan Z'ye e-imza/diploma olayının detayları, Sahte e-imza çetesi nasıl çökertildi?, "400 akademisyen sahte diplomalı iddiası yalan", Hepsi sahte: 57 Diploma, 108 sürücü belgesi, 2.500.000 TL'ye sahte diploma satmışlar, Gazze Mahkemesi Başkanı Falk A Haber'de, "Gazze'ye sessiz kalan tarihte kötü hatırlanacak", Falk: İsrail bölgesel hegemonya kurmak istiyor" başlıkları ele alındı.