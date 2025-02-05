05 Şubat 2025, Çarşamba

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PKKYPG’nin kabusu olan zirvede ne çıktı?

PKKYPG’nin kabusu olan zirvede ne çıktı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 00:48
Güncelleme:05.02.2025 00:49
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 4 Şubat tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “YPG’ye “ortak operasyon” mu başlayacak? Suriye’de harita ne zaman tek renk olur? PKKYPG’nin kabusu olan zirvede ne çıktı? Ortadoğu yine bir kalemle mi çizilecek? Eurofighter dengeleri nasıl değiştirir? Eurofighter’lar Türkiye’ye ne katacak?”sorularına yanıt arandı.
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PKKYPG’nin kabusu olan zirvede ne çıktı?
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