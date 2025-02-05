A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 4 Şubat tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “YPG’ye “ortak operasyon” mu başlayacak? Suriye’de harita ne zaman tek renk olur? PKKYPG’nin kabusu olan zirvede ne çıktı? Ortadoğu yine bir kalemle mi çizilecek? Eurofighter dengeleri nasıl değiştirir? Eurofighter’lar Türkiye’ye ne katacak?”sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN