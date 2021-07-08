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Memleket Meselesi | Zülfü Livaneli neden “Ecevit-Baykal sol değil” dedi?

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Giriş: 08.07.2021 00:53
Güncelleme:08.07.2021 00:53
Memleket Meselesi’nin 7 Temmuz 2021 tarihli yayını Cansın Helvacı’nın sunumuyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda; Zülfü Livaneli neden “Ecevit-Baykal sol değil” dedi? sözleri masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, Eski Bakan Bülent Akarcalı, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti MKYK Üyesi-Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş önemli yorumlarda bulundular. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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Livaneli neden “Ecevit-Baykal sol değil” dedi?
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Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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