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Memleket Meselesi - Zülfü Livaneli neden Deniz Baykal'ı hedef aldı?

A Haber
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Giriş: 07.07.2021 01:25
Güncelleme:07.07.2021 01:29
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Baykal Livaneli'ye ne yanıt verdi? Zülfü Livaneli neden şimdi konuştu? İnce'yi fazla göstermeyin iddiası, CHP'de 2018 seçimlerinde neler yaşandı?  CHP'de parti içi demokrasi var mı? konuları masaya yatırıldı. 6 Temmuz 2021 tarihli Memleket Meselesi programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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