ABD Başkanı Joe Biden, skandal bir açıklamayla 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımladı. Bu karara Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası "ABD Başkanı Biden, 24 Nisan günü yayımladığı bir mesajda coğrafyamızda bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır." yanıtını verdi. Peki, HDP’nin “soykırım” mesajına CHP ve İYİ Parti HDP’ye neden sessiz? Öte yandan Türkiye tam kapanmaya gidiyor? Başkan Erdoğan yine Kabine sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs ile mücadele kapsamında "29 Nisan'da 17 Mayıs'a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" dedi. Bu gelişmeleri konunun uzmanları Siyaset Bilimci Onur Erim, Siyasetçi - Yazar Mehmet Metiner, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladılar. İşte 26 Nisan 2021 tarihli yayın….

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