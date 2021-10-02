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Memleket Meselesi Toplumsal Hafıza | Türk denizciliğinin dönüm noktası: Preveze

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Giriş: 02.10.2021 00:52
“Memleket Meselesi Toplumsa Hafıza” özel yayını Haktan Uysal’ın sunumuyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda tarihe damga vuran; Türk denizciliğinin dönüm noktası: Preveze, ilk Türk füzesinin hikayesi, havacılıkta ilklerin adamı Vecihi Hürkuş'un hikayesi, 1980 darbesine giden yolda yaşananlar, başörtüsü neden mesele oldu, nasıl çözüldü? Sarıkamış'ta yiğit bir kadın: Erzurumlu 'Kara Fatma' başlıkları izleyiciye aktarıldı. 1 Ekim 2021 tarihli programın tekrarını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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Memleket Meselesi Toplumsal Hafıza
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