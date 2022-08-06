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Memleket Meselesi | Soçi Zirvesinde hangi kararlar alındı?

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Giriş: 06.08.2022 01:20
Merve Türkay’ın sunumuyla A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında, “Soçi Zirvesinde hangi kararlar alındı?, Soçi Zirvesi dünyada nasıl yankılandı? Suriye’ye 5. Harekat an meselesi mi? Tahıldan sonra sıra enerjide mi? Nükleer enerjinin gerekliliği neden? Avrupa’da çözüm kömürde mi? KPSS’de FETÖ parmağı mı var? KPSS’de sorular çalındı mı, sızdırıldı mı? Sistematik provokasyon dalgası mı?” sorularına yanıt arandı. İşte 5 Ağustos 2022 Cuma günkü yayının tamamı….
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