08 Nisan 2023, Cumartesi
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Memleket Meselesi | Seçimde DSP'den Başkan Erdoğan'a destek
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde Cumhur İttifakı ve 7’li koalisyonda yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, basın açıklaması yaparak 14 Mayıs seçiminde DSP'nin Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtti. Bu açıklama ve yansıması programda ele alındı. İşte 7 Nisan 2023 Cuma akşamı yayınlanan Memleket Meselesi…